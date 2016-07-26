強制檢測｜11個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(15日)多11個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月17日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月13日至9月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉及變種病毒輸入個案的地方

當局表示，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 旺角通菜街104-106號地下點點心：8月28日18:00至23:00曾身處

⚫ 旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館：8月28日17:00至19:00曾身處

⚫ 沙田新城市廣場第一期1樓129號鋪Simplylife：8月28日13:00至18:00曾身處

⚫ 中環德己立街24號The Coffee Academics：8月28日11:00至14:00曾身處

⚫ 中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行(香港)：8月28日11:00至12:00曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於6間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把6間學校納入強制檢測公告。於9月2日至9月15日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月17日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月19日或之前交回：

⚫ 天水圍天麗苑A座地下KG01號英揚樂兒中英文幼稚園

⚫ 觀塘瑞和街71號4樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

⚫ 觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

⚫ 葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園

⚫ 紅磡愛景街8號海濱南岸1樓國際英文幼兒園(紅磡校舍)

⚫ 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心一樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心