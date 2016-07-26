強制檢測｜12個指明地方被納入公告名單 (附日期)

政府今日(8日)刊憲，要求指定期間曾身處12個指明地方的人士，在限期前接受強制檢測。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

於10月26日至11月8日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月10日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月12日或之前交回。當局表示，受檢人士若在11月6日至11月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

⚫ 觀塘牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺3座2樓2071室觀塘循道幼稚園

⚫ 葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)

⚫ 元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園(裕豐大廈)

⚫ 元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

⚫ 元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

⚫ 將軍澳翠林邨碧林樓306-313室明愛翠林幼兒學校

⚫ 馬鞍山西沙路599號銀湖‧天峰1樓英基國際幼稚園(烏溪沙)

⚫ 青衣長康邨青盛苑O座地下第1層保良局田家炳幼稚園

⚫ 元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園

⚫ 荃灣海濱花園平台C (第9至12座) P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

⚫ 天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 屯門兆康苑屯門官立小學：一年級

強制檢測｜明日26檢測中心或檢測站運作

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同各社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有26個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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