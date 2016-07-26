強制檢測｜12學校爆發上呼吸道感染 納入強檢公告

由於12間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，11間學校及1間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。

任何在9月4日至17日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時：

⚫ 屯門景峰徑2號景峰花園第1及2座地下「美樂中英文幼稚園/幼兒園（景峰花園分校）」

⚫ 屯門山景邨第一期社區會堂側「仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心」

⚫ 半山區般咸道光景臺3-6號G及LG層「聖嘉勒小學（幼稚園部）」

⚫ 香港仔田灣邨田健樓地下1-10室「東華三院田灣（一九九六 至一九九七總理）幼稚園」

⚫ 將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓「基督教宣道會茵怡幼稚園」

⚫ 屯門友愛邨愛暉樓地下「仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心」

⚫ 馬頭涌福祥街3號「香港培道小學（幼稚園）」

⚫ 西貢將軍澳常寧路第37區「天主教聖安德肋幼稚園」

⚫ 元朗安寧路59號地下至3樓「珈琳中英文幼稚園」及「珈琳幼兒園（裕豐大廈）」

⚫ 荃灣海濱花園平台C（第 9 至 12 座）P層幼稚園「香港靈糧堂荃灣幼稚園」

⚫ 又一村石竹路2A號「九龍禮賢學校（幼稚園部）」

指明級別：

⚫ 北區打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師）：9月4日至17日

有關人士最遲需要明日(19日)接受檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，最遲需要周二(21日)交回已採樣本的檢測樣本收集瓶；9月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，而已經完成接種新冠疫苗的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。