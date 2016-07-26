強制檢測｜13個指明地方納入公告名單 (附日期時間)

本港昨日(15日)多13個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月17日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月13日至10月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜屬再次檢測的指明地方

當局表示，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，於指定期間曾身處10個指明地方的人士需要再次進行檢測。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室：9月30日至10月14日曾身處（10月13日至10月15日期間已接受檢測將不獲豁免）

⚫ 大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL：9月15至19日或9月21日至10月7日

⚫ 觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號鋪銀記泰豐味：9月19日下午2時30分至5時、9月26日下午2時30分至5時

⚫ 沙田德厚街3號禾輋廣場地下R11&12號鋪樂天廚房：9月29日上午8時30分至11時

⚫ 沙田新翠商場1樓L101號鋪東南亞：9月15日至9月18日上午8時至下午2時、9月20日上午8時至下午2時、9月21日上午8時至下午2時、9月23日上午8時至下午2時、9月26日至10月1日上午8時至下午2時、10月6日上午8時至下午2時

⚫ 沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園：9月21日至9月24日上午11時至下午1時、9月27日至9月30日上午11時至下午1時、10月4日至10月6日上午11時至下午1時

⚫ 沙田隆亨商場2樓215號鋪惠康超級廣場：10月6日上午10時至上午11時、下午4時至下午5時

⚫ 沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號鋪百佳超級市場：10月6日下午3時至下午5時

⚫ 任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心) 的E42巴士：9月15日至9月19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至下午10時

⚫ 任何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康） 的E42巴士：9月16日至9月20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時 至中午12時

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於3間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月2日至15日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士。包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月17日或之前接受檢測：

⚫ 荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園╱福幼第二幼兒中心暨育嬰園

⚫ 土瓜灣浙江街13號慈恩學校

於9月29日至10月2日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士。包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月17日或之前接受檢測：

⚫ 將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校

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