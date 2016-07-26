強制檢測｜17個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(23日)多17個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月25日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月21日至9月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉及非本地確診個案的地方

當局表示，因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告：

⚫ 尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店尖沙咀：8月23日至9月23日期間曾身處逾兩小時 (已完成接種疫苗可豁免)

⚫ 東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座：8月30日至9月23日期間曾身處逾兩小時

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於15間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把13間學校及2間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於9月10日至9月23日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月25日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月27日或之前交回：

⚫ 九龍城農圃道1號協恩中學附屬幼稚園

⚫ 薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓2樓-4樓協康會慶華中心

⚫ 將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園

⚫ 九龍城衙前塱道56號御門．前1樓B鋪九龍真光中學(幼稚園部)

⚫ 沙田禾輋邨德和樓地下101-114室救世軍禾輋幼兒學校

⚫ 東涌迎康街1號昇薈商場1樓英基國際幼稚園(東涌)

⚫ 清水灣孟公屋路1A英基雅柏國際幼稚園

⚫ 元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

⚫ 元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

⚫ 沙田小瀝源路69號帝堡城L6平台啟思幼稚園/幼兒園(帝堡城)

⚫ 將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)

⚫ 天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

⚫ 上水馬會道23號上水堂幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 大圍積福街38號東華三院冼次雲小學一年級

⚫ 九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校一年級

連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有26個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。