強制檢測｜2個指明地方被納入公告名單 (附日期時間)

本港今日(20日)多2個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月22日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月18日至10月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，但為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免。

強制檢測｜涉早前的變種病毒和潛伏期在港個案

當局表示， 因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案 ，下列指明地方已被納入強制檢測公告：

⚫ 觀塘興業街4號The Wave 1樓102號鋪麥當勞：9月19日、9月26日或10月3日11:00至14:30期間曾身處

⚫ 白石角科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪Market Place by Jasons：10月11日09:00至12:00期間曾身處

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有26個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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