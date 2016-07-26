強制檢測｜2個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(7日)多2個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月11日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月5日至9月7日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測公告指明的學校

由於2間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把它們納入強制檢測公告。

於8月25日至9月7日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月9日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月11日或之前交回：

⚫ 秀茂坪安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心

⚫ 大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

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