強制檢測｜21個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(13日)多21個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月15日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月11日至9月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉變種病毒輸入個案的地方

當局表示，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 梅窩銀運路3號梅窩中心地下中國熊：8月26日18:00至22:00期間曾身處

⚫ 梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳：8月17日12:00至18:00或8月26日13:00至18:00期間曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於19間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把15間學校及4間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於8月31日至9月13日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月15日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月17日或之前交回：

⚫ 天水圍天瑞邨瑞心樓第2座地下保良局曾星如幼稚園

⚫ 葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)

⚫ 荃灣德士古道67-73號地下至1樓部分及3樓至4樓部分聖公會荊冕堂士德幼稚園

⚫ 筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣第3座地下欣苗幼稚園

⚫ 尖沙咀柯士甸道西1號1樓104室仁愛堂陳鄭玉而幼稚園暨幼兒園

⚫ 東涌富東邨富東廣場2樓金巴崙長老會青草地幼稚園

⚫ 馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓朗思國際幼稚園(馬鞍山)

⚫ 荃灣大窩口邨富賢樓地下B及C翼協康會大窩口中心(特殊幼兒中心)

⚫ 石門安睦街18號碩門邨瑞碩樓地下基督教香港崇真會恩樂園

⚫ 黃大仙橫頭磡邨宏富樓8-14號地下香港耀能協會橫頭磡幼兒中心

⚫ 大埔廣福邨廣義樓118-131號地下保良局鄧碧雲紀念幼稚園

⚫ 九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道)

⚫ 黃大仙親仁街8號鍚安樓2-3樓港澳信義會錫安紀念幼稚園

⚫ 紅磡黃埔花園第7期地下3B鋪保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

⚫ 上水天平邨天喜樓(第6座)地下東華三院徐展堂幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 屯門興富街3號保良局志豪小學一年級

⚫ 石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)一年級

⚫ 將軍澳嶺光街5號香港華人基督教聯會真道書院一年級

⚫ 青衣青綠街3號聖公會青衣邨何澤芸小學一年級

連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有26個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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