強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(26日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月28日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月24日至9月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，但為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免。

強制檢測｜涉及非本地確診個案的地方

當局表示，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 鑽石山鳳德道111號鳳德邨雪鳳樓：8月29日至9月26日期間身處超過兩小時

⚫ 西貢大網仔路256地段香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營：9月5日至9月26日期間身處超過兩小時

⚫ 中環德輔道中71號永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心：8月29日至9月10日期間身處超過一小時

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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