強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)
1 小時前
強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)
本港今日(21日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月23日或之前完成病毒測試。
強制檢測｜涉懷疑復陽個案的郵輪
當局表示， 因應一宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案 ，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：
⚫ 郵輪海洋光譜號：9月30日至10月21日期間曾身處逾兩小時
強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校
由於2間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把2間學校納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
於10月8日至10月21日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月23日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於10月25日或之前交回；受檢人士若在10月19日至10月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：
⚫ 觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓天主教聖雲先幼兒學校
⚫ 沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園
當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。
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強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單-附日期-289678