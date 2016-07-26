強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(28日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月30日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月26日至10月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於3間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，相關學校已被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月15日至10月28日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月30日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月1日或之前交回：

⚫ 藍田康栢苑停車場大廈7樓聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園/聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校)

⚫ 東涌富東邨富東廣場2樓金巴崙長老會青草地幼稚園

⚫ 愉景灣愉景灣國際學校幼稚園

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同各社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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