強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(9日)多4個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月11日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月7日至9月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及非本地確診個案曾到訪的指明地方

當局表示，因應兩宗曾於香港居住的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座：8月16日至9月9日曾身處逾兩小時

⚫ 九龍界限街137號根德閣3座：8月13日至9月9日曾身處逾兩小時

強制檢測公告指明的學校

由於兩間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把一間學校及一間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於8月27日至9月9日期間，下列指明學校或班級的全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月11日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月7日或之前交回，而已接種疫苗的人士則可獲豁免：

⚫ 東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號鋪太陽島幼稚園(東涌分校)：曾身處逾兩小時

⚫ 九龍塘聯合道150號華德學校一年級：學生及曾面授他們的學校老師

連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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