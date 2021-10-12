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強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單 (附日期)
2021-10-12
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新型肺炎強制檢測學校上呼吸道感染新冠肺炎樣本樽
強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單 (附日期)
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4個指明地方被納入強制檢測公告名單。(底圖為資料圖片)

本港今日(12日)多4個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月15日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月10日至10月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜非本地確診曾到訪地方

當局表示，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 何文田帝庭園7座：9月12日至10月12日期間曾身處逾兩小時
⚫ 金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓3101室Parkside Chambers : 9月12日至9月24日期間身處逾一小時

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於2間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於9月29日至10月12日期間，曾於以下指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於10月15日或之前接受檢測：

⚫ 屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級
⚫ 將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校所有級別

強制檢測｜期限額外延長多一日

政府發言人表示，由於預期未來數日天氣惡劣，進行上述強制檢測的期限將訂為10月15日，比慣常期限多1日。若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期限將會延長一天。

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單 (附日期)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單-附日期-288431
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