強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(10日)多4個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月12日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在11月8日至11月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜潛伏期在港的輸入個案曾到訪地方

當局表示，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 赤鱲角觀景路8號國泰城：10月21日至11月9日曾身處

⚫ 尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號鋪Eric Kayser：11月7日08:00至13:00期間曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於2間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把2間學校納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月28日至11月10日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月12日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月14日或之前交回：

⚫ 跑馬地荷塘道2號地下Woodland Pre-School (Happy Valley)

⚫ 荃灣大屋街2至4號地下全完堂幼稚園

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同各社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有30個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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