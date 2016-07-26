強制檢測｜47地點納公告 兩初步確診者曾訪多個體育館 (附日期時間)

本港昨日(28日)多47個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月30日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月26日至9月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜潛伏期在港的輸入初步確診

當局表示，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，曾在指明時間內逗留的人士須接受強制檢測。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 元朗潭尾幸福花園20座：9月6日至28日曾身處超過兩小時

⚫ 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3樓兆麟體育館：9月6日下午6時至11時曾身處

⚫ 黃大仙彩虹道150號彩虹道體育館：9月7日下午6時至11時曾身處

⚫ 深水埗南昌街290號石硤尾公園體育館：9月9日至10日下午6時至11時曾身處

⚫ 元朗裕景坊8號同益大廈：9月6日至28日曾身處超過兩小時

⚫ 長沙灣青山道682號潮流工貿中心22樓9室飲勝香港有限公司：9月7日至9日曾身處超過1小時

⚫ 荃灣青山公路-荃灣段398號愉景新城第1層1036號鋪Candy Park By Cinema City：9月6日下午2時至6時曾身處

⚫ 荃灣青山公路-荃灣段264-298號南豐中心18樓：9月6日下五5時至6時曾身處

⚫ 荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心16樓牛大人台灣火鍋吃到飽：9月8日下午6時至10時曾身處

⚫ 元朗安寧路2-6號2樓大榮華酒樓：9月11日上午9時至中午12時曾身處

強制檢測｜非本地確診個案曾到訪的地方

當局表示，因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，曾在指明時間內逗留的人士須接受強制檢測。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 灣仔灣仔道3號尚翹峰3座：9月5日至28日曾身處超過兩小時

⚫ 觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓摩根大通：9月27日曾身處1小時

⚫ 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地庫宜家家居銅鑼灣分店：9月26日下午6時至9時曾身處

⚫ 銅鑼灣怡和街1-1L號/百德新街1-7號/記利佐治街2-10號香港大廈：9月26日下午2時至8時曾身處

⚫ 筲箕灣耀興道55號興東邨興東商場地下11號舖宜家家居西灣河提貨中心及特價部：9月27日下午6時至8時曾身處

⚫ 任何由鴨脷洲(利樂街)開出往鑽石山站的巴士671線：9月27日上午7時30分至9時30分曾乘搭

⚫ 尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1030號舖拉麵Jo：9月10日上午11時至下午3時曾身處

⚫ 灣仔皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓灣仔郵政局：9月13日中午12時至下午2時曾身處

⚫ 金鐘金鐘道88號太古廣場L1樓121店Zara：9月13日下午1時至3時曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於28間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把23間學校及5間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於9月15日至9月28日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月30日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於10月2日或之前交回：

⚫ 粉嶺沙頭角道3號粉嶺浸信會呂明才幼稚園

⚫ 上水彩園邨彩玉樓地下107-120,122及124室仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

⚫ 銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園

⚫ 青衣長康邨康安樓地下世佛會文殊幼兒學校

⚫ 沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

⚫ 葵涌葵盛西邨第6座地下崇基幼稚園

⚫ 元朗屏信街5號中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園

⚫ 東涌滿東邨滿樂坊105室香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心(東涌)

⚫ 葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)

⚫ 元朗安樂路明珠樓2樓5B-9號麗晶幼稚園分校

⚫ 紅磡黃埔花園第2期平台德寶中英文幼稚園(黃埔花園)

⚫ 沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號基督教宣道會沙田幼兒 學校

⚫ 油塘鯉魚門道60號第2層平台明愛油塘幼兒學校

⚫ 黃大仙沙田㘭道113號及113-115號新翼大樓地下至4樓及5樓會議室聖母幼稚園

⚫ 將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號鋪救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園

⚫ 馬頭涌道135號地下至2樓聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園

⚫ 觀塘月華街34號地下下層3-5樓中華基督教基法幼稚園

⚫ 深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號香港基督教服務處石硤尾幼兒學校

⚫ 元朗安信街元朗信義會生命幼稚園

⚫ 沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

⚫ 香港仔田灣邨田康樓地下1-10號循道衛理田灣幼稚園幼兒園

⚫ 元朗錦田錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園

⚫ 宏光道80號麗晶花園第 21-22 座地下C2號基督教小天使(麗晶)幼稚園暨幼兒園

於9月15日至9月28日期間，於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師)，必須於9月30日或之前接受檢測：

⚫ 屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學三年級

⚫ 打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校二年級

⚫ 沙田美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學一年級

⚫ 黃大仙聯合道150號華德學校三年級

⚫ 天水圍天城路 22 號十八鄉鄉事委員會公益社小學四年級

另外，就前日(27日)布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，香港華人基督教聯會真道書院小學部(第一校舍)的指明級別應為拓階二年級(小學四年級)。在9月14日日至27日期間就讀有關指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於9月29日或之前接受檢測。受檢人士若在9月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。