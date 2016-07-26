強制檢測｜5個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(18日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月20日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月16日至10月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉變種病毒及潛伏期在港的個案

當局表示， 因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案 ，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D號鋪Cafe Paradise：10月1日17:30至18:30曾身處

⚫ 北角英皇道483-497號東寶大廈地下A號鋪金百皇餐廳：10月1日17:30至20:00曾身處

⚫ 大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所：10月8日15:30至18:30曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於2間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把1間學校及1間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月5日至10月18日期間，曾於以下指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於10月20日或之前接受檢測：

⚫ 大埔富忠里1號香港耀能協會賽馬會田綺玲學校：所有級別/曾身處逾兩小時人士

⚫ 青衣青綠街23號保良局世德小學：一年級生

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

強制檢測｜5個指明地方被納入公告名單 (附日期)