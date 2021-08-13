強制檢測｜5魚檔出售帶病毒冰鮮魚 外傭打齊針獲減檢疫期初步確診 (附名單)

食環署食安中心早前於土瓜灣街市「華記鮮魚」出售的進口魚及其外包裝，檢驗出新冠病毒。食安中心表示，8月10日從一批10箱、約270公斤的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共10個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測，化驗結果顯示兩個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本對有關病毒檢測結果呈陽性，病毒量為低，該批䱽魚涉及印尼出口商PT. Perishable Logistics Indonesia。

食安中心調查發現，該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至5個零售商，包括早前已公布的土瓜灣街市「華記鮮魚」，其餘4個魚檔遍佈港九新界，市民若於指定時間曾接觸該5個魚檔出售的魚類，便需要接受強檢。

涉及同批次魚類的指名魚檔

⚫ 元朗同益街市地下117號檔文記/寶記

⚫ 深水埗北河街街市地下F19號檔振輝鮮魚

⚫ 灣仔街市地下F2號檔福全

⚫ 藍田德田街市地下102號檔德田鮮魚

任何在8月10日至13日曾接觸或處理經由以上魚檔出售的魚類的人士，須於後日(15日)或之前接受檢測。受檢人士若8月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

衞生防護中心已安排9名曾接觸受污染食品的相關工作人員進行檢疫，並對涉事地點進行深層清潔及消毒，包括兩個魚類批發市場。

另外，衞生防護中心今日(13日)於社區中發現一宗由美國抵港、涉及L452R變異病毒株的初步確診個案。患者為38歲女外傭，本月1日乘搭國泰航空CX883航班抵港，由於她曾於4月7日及28日在香港接種兩劑復必泰疫苗，故抵港時檢疫期獲縮減至7日、於本月8日離開檢疫酒店返回赤柱村道獨立屋。

她曾到過的7個指明地方被納入強制檢測公告，曾到訪相關地方的市民須於後日(15日)或之前完成檢測。受檢人士若8月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案

⚫ 灣仔灣仔道146號地鋪八方雲集鍋貼水餃專門店：8月8日下午5時至8時曾到訪

⚫ 赤柱廣場2樓201-203號鋪3hreesixty：8月9日中午12時至下午3時，或8月11日中午12時至下午3時曾到訪

⚫ 跑馬地香港網球中心：8月12日下午7時至翌日凌晨12時曾到訪

⚫ 灣仔入境事務大樓3樓：8月13日上午8時至11時曾到訪

⚫ 任何由赤柱村開往中環(交易廣場)的城巴260線：8月13日上午8時至9時30分曾乘搭

⚫ 任何由赤柱村開往銅鑼灣的專綫小巴40線：8月8日下午3時半至5時曾乘搭

⚫ 任何由銅鑼灣開往赤柱村的專綫小巴40線：8月8日下午6時半至8時曾乘搭

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