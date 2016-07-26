強制檢測｜6個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(29日)多6個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月1日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月27日至9月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於6間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把4間學校及2間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於9月16日至9月29日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月1日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於10月3日或之前交回：

⚫ 慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)

⚫ 青衣長青邨長青社區中心6樓及天台遊戲場香港基督教女青年會長青幼兒學校

⚫ 馬仔坑天宏苑停車場大廈2樓循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園幼兒園|

⚫ 牛池灣坪石邨黃石樓地下104-105及109-116室鑽石山浸信會美欣幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 大埔富亨邨第四期聖公會阮鄭夢芹銀禧小學一年級

⚫ 元朗鐘聲徑5號中華基督教會元朗真光小學二年級

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

更多疫情新聞：