強制檢測｜6個指明地方被納入公告名單 (附日期時間)

本港今日(27日)多6個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月29日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月25日至10月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉及潛伏期內在港的輸入個案的地方

當局表示，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 由愉景廣場巴士總站開往東涌站巴士總站的DB01R巴士線：10月19日09:00至10:00期間曾乘搭

⚫ 由東涌站巴士總站開往愉景廣場巴士總站的DB01R巴士線：10月19日13:30至14:30期間曾乘搭

⚫ 由碧濤軒28號開出往愉景北商場的4號巴士線：10月16日19:30至20:30期間曾乘搭

⚫ 由愉景廣場巴士總站開往香港國際機場(新旅遊車總站)的DB02R巴士線：10月14日09:00至10:00期間曾乘搭

⚫ 由香港國際機場(新旅遊車總站)開往愉景廣場巴士總站的DB02R巴士線：10月14日12:00至13:00期間曾乘搭

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

另外，由於1間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把該校的納入強制檢測公告，已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

⚫ 沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園：10月14日至10月27日曾身處逾兩小時

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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