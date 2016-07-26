強制檢測｜9個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(2日)多9個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月4日或之前完成病毒測試。

強制檢測｜潛伏期內曾在港逗留的初步確診輸入個案

衞生防護中心正調查一宗初步確診輸入個案，涉及一名居薄扶林碧瑤灣21座的62歲男病人。中心指，病人上月16日離港前往英國，至昨日乘搭英國航空BA027航班返抵本港，並在機場臨時樣本採集中心的檢測呈陽性、帶有L452R變異病毒株，同日出現病徵。病人5月12日及6月7日已在港接種兩劑復必泰疫苗，在跑馬地體育道3號香港足球會工作，最後上班日期為上月14日，中心指個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

當局表示，因應有關潛伏期內曾在港逗留的初步確診輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗及近日曾接受檢測的人士將不獲豁免：

⚫ 薄扶林域多利道550號碧瑤灣21座：10月11日至11月2日曾身處

⚫ 跑馬地體育道3號香港足球會：10月11日至10月15日曾身處逾一小時

⚫ 金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳：10月14日18:00至20:00曾身處

⚫ 金鐘金鐘道88號太古廣場3樓332號鋪夜上海：10月14日20:00至21:00曾身處

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室：10月16日20:00至23:00曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於4間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把3間學校及1間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，或在10月31日至11月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月20日至11月2日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月4日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月6日或之前交回：

⚫ 沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心

⚫ 元朗屏信街5號中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園

⚫ 觀塘麗港城麗港街12號A區地下藍田靈糧幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學：六年級

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同各社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。