強制檢測｜機場工會促增採樣站及延長開放 方便輪班員工

機場特定群組員工現時除要強制接種新冠疫苗，並要每3日接受病毒檢測一次。香港民用航空事業職工總會今日(8日)致函機場管理局總裁林天福，促請在機場增加採樣站，並延長現有檢測站的開放時間，以及敦促機場的公司讓員工在辦公時間內檢測。

輪班令機場員工變「隔日一檢」

政府上月20日起，加密特定群組機場員工的檢測頻率至3日一次，以加強防範第五波爆發。香港民用航空事業職工總會在信中提到，機場員工雖然只需3日檢測一次，但實際上因輪更原因，令中、夜更僱員變相是「隔日一檢」，同時指出社區檢測站減少，機場檢測站的服務時段又未能全面照顧機場員工需要，對他們造成不便，因此要求機管局及政府在機場增設檢測站，並延長機場檢測站的服務時間，方便員工接受測試。

信中又提到，現時機場僱員主要是在工作時間以外接受檢測，惟礙於機場檢測設施不足，影響員工休息時間，因此希望機管局能敦促有關公司，有序安排員工在工作時間檢測。

工會盼機場提供第三針「針假」

工作環境有較高暴露風險等特定群組，周四(11日)起可接種第三劑新冠疫苗，機管局日前指會配合計劃，實施為相關機場員工打第三針的安排。工會希望機管局能敦促機場有關公司，秉承過去接種疫苗的做法，為打第三針的機場員工提供最少1日疫苗假期，方便他們安排時間接種及休息。此外，當局早前承認正研究在機場分隔中國內地及外地的抵港旅客，工會指收到很多工友就措施安排的疑慮，盼機管局能就安排多作諮詢，並在適當時候向機場員工簡介。

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