強制檢測｜4學校昨納入名單 最遲明日或周六前完成 (附日期)

本港昨晚(21日)再多4個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月23日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月19日至9月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

於9月8日至9月21日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月23日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月25日或之前交回：

⚫ 長沙灣荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓2-3, 11-13及15-18號鋪香港靈糧堂秀德幼稚園(二校)將軍澳常寧路

⚫ 將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway東翼地下KG02號鋪保良局方王換娣幼稚園

⚫ 長沙灣荔枝角道873號一號．西九龍西九龍薈1樓6-8號鋪香港靈糧堂秀德幼稚園/香港靈糧堂秀德幼兒園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師，他們並不能以衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測：

⚫ 寶馬山校園徑1號漢基國際學校：小學部一年級

由於4間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把3間學校及1間學校的指明級別納入強制檢測公告。

連同18間社區檢測中心，政府指全港各區今日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。