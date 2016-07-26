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強制檢測｜54地方納名單最遲明檢測　涉壽司郎、IFC食肆及多校
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強制檢測｜54地方納名單最遲明檢測　涉壽司郎、IFC食肆及多校
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54個地方被納入強制檢測公告名單。(底圖為壽司郎FB圖片)

本港昨日(27日)多54個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月29日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月25日至9月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜潛伏期在港的輸入初步確診

當局表示，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，曾在指明時間內逗留的人士須接受強制檢測。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 銅鑼灣重士街8號雋琚：9月5日至9月27日身處逾兩小時

⚫ 尖沙咀漢口中心C座：9月5日至9月27日身處逾兩小時

⚫ 銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓高盛(亞洲)有限責任公司：9月5日至9月10日身處逾一小時

⚫ 尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖Royal Forex Limited：9月5日至9月10日身處逾一小時

⚫ 中環港景街1號國際金融中心2樓2018-2020號舖翡翠拉麵小籠包：9月5日12:00至18:00

⚫ 上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖壽司郎：9月7日17:00至23:00

⚫ 跑馬地跑馬地馬場(公眾席廣場B區)：9月8日17:00至翌日00:00

⚫ 跑馬地跑馬地馬場大看台1樓外賣飲食櫃位(1A)：9月8日17:00至翌日00:00

⚫ 跑馬地跑馬地馬場公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)：9月8日17:00至翌日00:00

⚫ 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓219號舖TIRPSE：9月9日18:00至23:00

⚫ 銅鑼灣禮頓道28-30號地下及閣樓鳳城酒家：9月10日09:00至15:00

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室：9月11日16:00至22:00

⚫ 尖沙咀彌敦道138號聖安德烈堂：9月5日11:00至14:00

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跑馬地馬場部分設施被納入強制檢測公告。(資料圖片)

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於41間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把34間學校及7間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於9月14日至9月27日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月29日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於10月1日或之前交回：

⚫ 深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室香港聖公會基愛幼兒學校

⚫ 長沙灣幸福街1號地下浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校

⚫ 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校

⚫ 上水清河邨清潤樓B翼地下中華基督教青年會上水幼稚園

⚫ 屯門大興邨第1期商場地下香港聖公會聖西門大興幼兒學校

⚫ 荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B迦南幼稚園(海濱花園)/迦南幼兒園(海濱花園)

⚫ 深水埗蘇屋邨彩雀樓地下救世軍蘇屋幼稚園

⚫ 元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

⚫ 屯門建生邨裕生樓A及B翼地下佳寶幼稚園第二分校(建生邨)

⚫ 屯門良景邨良智樓9-16號地下香港聖公會聖西門良景幼兒學校

⚫ 元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

⚫ 九龍城馬頭涌道139號地下至2樓聖三一中心幼稚園及幼兒園

⚫ 大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

⚫ 粉嶺祥華邨祥裕樓地下102-107室基督教香港信義會祥華幼稚園

⚫ 馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園

⚫ 東涌富東廣場1樓保良局張潘美意幼稚園

⚫ 沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

⚫ 沙田新翠邨新傑樓地下5-16號鄰舍輔導會新翠育嬰園

⚫ 沙田愉翠苑2期停車場及服務設施大樓1樓基督教神召會合一堂幼稚園

⚫ 葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園

⚫ 深水埗福榮街168號德貞幼稚園

⚫ 石硤尾白田邨盛田樓地下崇真會白田美善幼稚園

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲西邨利怡樓地下1至16號香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心

⚫ 牛頭角彩盈邨盈樂樓地下基督教小樹苗幼稚園

⚫ 屯門兆康苑商場3樓保良局田家炳兆康幼稚園

⚫ 粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下保良局戴蘇小韞幼稚園

⚫ 大圍銅鑼灣山路1號基督教香港信義會沙田信義幼稚園

⚫ 上水金錢村第92號地段金錢村何東幼稚園

⚫ 大埔新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校

⚫ 跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓天主教聖瑪加利大幼稚園

⚫ 粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

⚫ 上水天平邨天祥樓地下上水惠州幼稚園(分校)

⚫ 旺角西洋菜街231號中華基督教會協和幼稚園

⚫ 元朗朗日路8號形點II3樓L3號舖太陽島英文幼稚園

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

強制檢測｜54地方納名單最遲明檢測 涉壽司郎、IFC食肆及多校

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢測-54地納名單最遲明檢測-涉壽司郎ifc食肆及多校-286480
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