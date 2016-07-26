強制檢測｜8個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(11日)多8個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月13日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在11月9日至11月11日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於8間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別已納入強制檢測公告。於10月29日至11月11日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月13日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月15日或之前交回：

⚫ 火炭樂景街2-18號銀禧薈7樓701號鋪心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(沙田校園)

⚫ 屯門屯門鄉事會路94-110號康利中心地下入口及1樓全層珈琳幼稚園(屯門分校)

⚫ 元朗元朗泰祥街14號盛發大廈地下(部分)及1樓德怡國際幼稚園/幼兒園(元朗)

⚫ 荃灣福來邨永康樓地下福來邨錦全幼稚園

⚫ 鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園

⚫ 將軍澳陶樂路9號將軍澳培智學校

⚫ 元朗水邊圍邨疊水樓地下2室協康會水邊圍中心

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 九龍塘義德道23號畢架山小學：五年級

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同各社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。