強制檢疫｜七旬翁「拆禮物日」逃離檢疫中心 即時監禁7日

再有市民違反檢疫令被判監，一名75歲男子去年底從內地返港時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中強制檢疫14日，惟去年12月他多次在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，離開其檢疫地點。他同月被送往曹公潭戶外康樂中心，接受餘下的強制檢疫日數，及至12月26日「拆禮物日」逃離檢疫中心。

老翁被控違反法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》第8(4)及8(5)條，今日(18日)於西九龍裁判法院被判處即時監禁7日。

累計170人違檢疫令被定罪

衞生署表示，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。截至今日，本港共有170人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人指，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例，並重申必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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