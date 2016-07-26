強制檢疫｜中風險地區抵港已打針須檢疫14天 檢疫酒店稱安排混亂

食衛局昨再改檢疫安排，周五(20日)起不再承認從中風險地區、已打齊兩針的抵港人士，以血清抗體測試的陽性結果，縮減檢疫期至7天，仍須酒店隔離14天。作為檢疫酒店的九龍維景酒店總經理廖惠民表示，新安排對預訂率高的檢疫酒店影響最大，強調政府公布安排前沒有預先和檢疫酒店商議安排。

當局早前已公布部分中風險地區將於周五起提升至高風險地區，抵港者必須為打齊兩針的港人，並須接受酒店檢疫21天，換言之部分抵港者的檢疫期將由7天增加至21天。廖惠民於電台節目表示，客人需要延長酒店訂房，但預訂率高的酒店未必能騰出房期，部分客人或須取消預約，造成酒店損失。

相關新聞：

變種病毒｜國泰貴賓室職員染疫 曾祈殷倡機場員工每日一檢

強制檢疫｜入境措施周五再改 中風險地區抵港打齊針須隔離14日

本地零感染又斷纜 國泰貴賓室女樓面染Delta 當局取消打針旅客「減疫監」優惠

變種病毒｜赤柱外傭被酒店鄰房空氣傳染 同層13人已被送往檢疫中心

強制檢測｜初步確診國泰員工到訪多處 機場等17個指明地方納入強檢公告 (附名單)