強制檢疫｜兩七旬翁違令外出 各被判囚四星期

再有抵港檢疫人士因違反檢疫令被判囚。衞生署表示，兩名原本要在家居強制檢疫14日的七旬男子，因擅自離開檢疫地點，被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，今日(9日)在屯門裁判法院被判刑。

首宗個案涉及一名73歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，惟他5月7日在檢疫令尚未屆滿前，於無合理辯解及未取得獲授權人員許可下離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8(1)及8(5)條，今日被判處即時監禁四星期。

另一宗個案就涉及一名70歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，惟他5月9日在檢疫令尚未屆滿前，於無合理辯解及未取得獲授權人員許可下離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8(1)及8(5)條，今日被判處即時監禁四星期。

累計168人違檢疫令被定罪

衞生署強調，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。署方發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，本港共有168人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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