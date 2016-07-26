強制檢疫｜兩抵港者違家居檢疫令 囚14日緩刑12個月

再有來自內地、澳門或台灣抵港的人士，因違反檢疫令被法庭定罪。衞生署表示，一名51歲女子和一名24歲男子，早前各獲發強制檢疫令，訂明他們必須在家中接受強制檢疫14日。不過，他們在檢疫令尚未屆滿之前，於無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，今年2月17日離開其檢疫地點。

違檢疫令罪成最高罰2.5萬囚6月

兩人被控違反法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》第8(1)及8(5)條，今日(13日)在觀塘裁判法院分別被判處監禁14日、緩刑12個月。衞生署強調，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。署方發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

累計186人違檢疫令被定罪

截至今日，本港合共有186人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。