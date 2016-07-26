強制檢疫｜妮歌潔曼免檢疫來港拍攝 陳肇始：防疫條件僅限7天

荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)早前由澳洲抵港拍攝，該劇組5人獲豁免檢疫。食衛局長陳肇始稱，當局負責提出相關公共衛生建議，包括點對點交通、不得離開指定範圍等，而由於妮歌潔曼抵港時澳洲處於低風險地區，當時規定已打針抵港者只須強制檢疫7天，因此有關防疫條件限期為7天。陳續說，其後對方須接受14天醫學監測，包括留意身體狀況、個人衛生措施及避免任何社交接觸。

肚餓亦不能外出用膳

陳肇始稱，現行防疫法例規定，政務司長可因應某類別人士作出豁免，包括對香港經濟、運作、日常生活或政府事務有必要，例如現時跨境司機、機組人員等同樣獲得豁免。陳續指，有關方面由商經局評估，而且對方事前須由商經局審批抵港7天的行程，包括行程是否僅限於公務等；而食衛局則負責提出相關公共衛生建議，包括抵港前已打針、持有陰性檢測證明，抵港後亦須檢測待行，並於第3、7、12天接受檢測，以及遵守點對點交通、不得離開指定範圍等閉環式管理。她說，即使對方拍攝期間肚餓，亦不能到鄰近餐廳用膳。

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