強制檢疫｜機師落街「買糧」違隔離令囚10天 上訴庭法官指過重改判罰款

飛機師去年3月從英國返港，回家檢疫發現家中不夠食物，遂落街到超市「買糧」，遭職員發現其手上的檢疫手環。機師早前承認「未獲授權人員許可而離開檢疫地點」被判囚10天，但不服刑期上訴，早前高等法院裁定上訴得直，法官李素蘭今日頒下判詞，認為原審裁判官判刑過重，未有考慮判囚對其工作造成的影響，故改判他罰款1.5萬元。

上訴庭判詞提及，40歲上訴人Hurek Simon，早前承認一項「未獲授權人員許可而離開檢疫地點」，指他於去年3月25日早上近8時在機場入境，並須於當日起在其西營盤住所隔離至4月7日，但回家後發現家中不夠食物，遂到附近超市購買日常用品等，被超市職員發現。

官：案情不算嚴重違令

判詞提到，本案控罪最高判罰款2.5萬元及監禁6個月，而上訴人因為家中不夠食物才違令，不算嚴重違令，應判以罰款或社會服務令，並認為在檢疫中期參與社交活動等才算情況嚴重。判詞又指，上訴人被判囚10日或要接受紀律處分，甚至被停牌或解僱，屬本案求情因素，故認為原審判刑過重和原則上有錯，改判上訴人罰款1.5萬元。

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