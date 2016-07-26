強制檢疫｜當局證實沙特領事子女違規外出 撤銷豁免人士資格

沙特阿拉伯領事兩名子女昨(22日)確診新型肺炎，根據衞生防護中心網站，他們自上周五(16日)抵港及到鰂魚涌太古城唐宮閣接受家居檢疫外，亦分別去過山頂廣場、東涌東薈城、東涌纜車站及太古城中心APITA、ZARA。本報昨日先後向不同部門查詢兩人是否涉違檢疫令等，昨晚截稿前未獲回覆。

取消豁免人士資格送往強制隔離

事隔一日，政府發言人回覆時證實，衞生署調查個案期間發現他們曾於自我隔離期間外出，違反豁免條件，該署已立即採取行動，取消他們的豁免人士資格並把他們送往接受強制隔離。同時，禮賓處亦即時聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合政府的檢疫措施，並已提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。不過，當局未有提到會否就事件作出檢控或展開相關法律程序。

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兩宗輸入個案分別涉及一名13歲女童(#11971)和其11歲弟弟(#11968)，他們是一名外國駐港領事官員的子女，屬豁免人士，上周五乘搭卡塔爾航空QR818航班由沙地阿拉伯飛抵香港，在機場檢測時樣本呈陰性，至第三日提交的樣本初步陽性。

政府發言人指，駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬到港後，按現時豁免政策可獲豁免強制檢疫，但他們必須遵守指定豁免條件，包括到港時於機場進行檢測、隔離安排及限制活動範圍等要求，並須在到港第3、7、12、16及19日再提供樣本作檢測。此外，所屬機構須為豁免人士提供點對點交通往返機場及處所，不得乘坐公共交通工具，機構亦須盡一切可行措施確保自我隔離人士遵從衞生署要求檢疫，其間不得離開隔離地點及與公眾接觸。