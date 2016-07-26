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強制檢疫｜福建莆田爆疫　何栢良斥煞停回港易緩慢
3 小時前
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福建莆田新冠疫苗新冠肺炎新型肺炎何栢良科興疫苗復必泰疫苗通波仔心肌炎
強制檢疫｜福建莆田爆疫　何栢良斥煞停回港易緩慢
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福建莆田爆疫，何栢良斥煞停回港易緩慢。(資料圖片)

福建莆田市仙遊縣爆疫，澳門隨即收緊相關入境要求，惟港府事隔一日才停止該區「回港易」安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，根據內地流行病學分析，莆田市上月底或已出現傳播，認為當局收到風險轉變的消息時，應立即叫停「回港易」安排，不應有緩衝期，看不到原因押後煞停。

對於國泰航空上已解僱部分未有接種新冠疫苗的機組員工，包括因心臟問題而不宜接種者，何栢良於電台節目稱，復必泰疫苗在12至15歲青少年身上，引發輕微心肌炎的機率高於一般發病率，而心肌炎早已列為副作用，在參考心臟科學院的建議後，認為曾患急性心臟病或接受「通波仔」等手術的人士，應押後3至6個月接種復必泰疫苗。至於科興疫苗，他說目前沒有數據顯示會引發心肌炎，建議有心臟問題者可以考慮接種科興疫苗。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢疫｜福建莆田爆疫　何栢良斥煞停回港易緩慢-284517
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