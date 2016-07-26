強制檢疫｜福建莆田爆疫 何栢良斥煞停回港易緩慢

福建莆田市仙遊縣爆疫，澳門隨即收緊相關入境要求，惟港府事隔一日才停止該區「回港易」安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，根據內地流行病學分析，莆田市上月底或已出現傳播，認為當局收到風險轉變的消息時，應立即叫停「回港易」安排，不應有緩衝期，看不到原因押後煞停。

對於國泰航空上已解僱部分未有接種新冠疫苗的機組員工，包括因心臟問題而不宜接種者，何栢良於電台節目稱，復必泰疫苗在12至15歲青少年身上，引發輕微心肌炎的機率高於一般發病率，而心肌炎早已列為副作用，在參考心臟科學院的建議後，認為曾患急性心臟病或接受「通波仔」等手術的人士，應押後3至6個月接種復必泰疫苗。至於科興疫苗，他說目前沒有數據顯示會引發心肌炎，建議有心臟問題者可以考慮接種科興疫苗。

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