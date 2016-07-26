強制檢疫｜竹篙灣25歲女入院後逃離一日 今被判囚14日

一名被介定為新型肺炎確診個案密切接觸者的25歲女子，去年12月15日被送到竹篙灣檢疫中心接受隔離。同月23日，她因身體不適而送往北大嶼山醫院求診。然而，她完成治療後未有返回檢疫地點，並於同日自行離開醫院，翌日再度因身體不適而返回醫院求醫。她被控違反法例第599A章《預防及控制疾病規例》第32(1)(a)及32(3)條，今日(18日)在西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。

衞生署表示，根據第599A章第32條，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉身處任何公共運輸工具或任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店或藉在該處的行徑，或藉從事任何行業、業務或職業，而使其他人蒙受感染的危險。違例者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

截至今日，共有4人已因違反相關條例被法庭定罪，被判即時監禁最多4個月。衞生​署發言人表示，市民的合作是阻止病毒在社區傳播的重要一環。有關行為不負責任，使其他人蒙受感染的危險。政府對相關行為予以嚴厲譴責，並籲請公眾遵守相關規例。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士作出嚴肅跟進。

醫護近句鐘後始發現女子失蹤

翻查資料，醫管局總行政經理劉家獻當時表示，病人去年12月23日上午9時獲安排進入負壓病房，惟院方約一小時後發現女子失蹤，已即時已翻查閉路電視並尋求警方幫助。劉家獻翌日更新時，指女子當日早上因報稱不適而返回北大嶼山醫院，其後轉送瑪嘉烈醫院隔離病房接受治療，又指已提醒醫院要特別注意有隔離令或檢疫令的病人，以及提升保安措施。

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