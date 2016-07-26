強制檢疫｜菲傭印傭打齊針 下周一起可來港工作

政府公布，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成接種兩劑新冠疫苗的外傭，可從A組指明高風險地區來港工作，抵港後需要在指定檢疫酒店隔離21天。

所有在當地打齊針的菲傭及印傭，登機來港時必須出示多項文件：

⚫ 由印尼或菲律賓當局發出的認可疫苗接種紀錄，其他格式的紀錄均不獲接納 (詳見印尼樣本、菲律賓樣本)

⚫ 由香港入境處發出的有效外傭工作簽證

⚫ 預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測陰性結果證明

⚫ 指定檢疫酒店的訂房確認書，租住期為抵港當日起計不少於21晚

明起可預約指定檢疫酒店

當局目前暫時提供香港荃灣絲麗酒店作為指定檢疫設施，共提供409個房間，每晚房價800元，即合共須付1.68萬元；酒店會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間數目。另外，視乎需求及疫情發展，當局計劃在未來逐步增加指定檢疫設施的房間供應。

指定檢疫酒店將於措施推行當日起開放使用，僱主及職業介紹所可於明日(27日)起，透過電郵聯絡酒店預訂房間。在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。預訂房間時，酒店會要求訂房人士提供：外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分及確定疫苗接種紀錄的真確性。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

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