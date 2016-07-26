強制檢疫｜領事子女違令進入社區 陳肇始：會檢視監察機制

沙特阿拉伯一名駐港領事官員的13歲女兒(#11971)和11歲兒子(#11968)，上周三(21日)確診新型肺炎並染有L452R變異病毒株。他們本月16日抵港，惟其後數日多次離開檢疫地點進入社區。食物及衞生局長陳肇始今日(25日)形容，有關情況不理想，禮賓處已提醒各國領事，須遵守轄免人士的相關檢疫要求，政府亦會檢視機制以加強監察。

現行機制沒走漏個案出社區

陳肇始表示，留意到有已完成接種新冠疫苗的抵港人士，被發現感染新冠病毒，指全球都有這種情況。被問到會否收緊他們的入境檢疫安排時，她指在現有機制下，沒有走漏個案出社區，並稱既有機場的「檢測待行」，亦有檢疫期內的頻密檢測，強調衞生署一直有檢視不同風險因素。

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兩名領事子女早前獲豁免到指定酒店檢疫，可返回鰂魚涌太古城唐宮閣的單位檢疫，惟檢疫期內先後去過山頂、東涌、鰂魚涌和太古城中心等地，導致多個地方被納入強制檢測公告。政府發言人日前表示，衞生署在發現兩人違反豁免條件，在自我隔離期間外出後，已立即取消他們的豁免人士資格，並把他們送往接受強制隔離。同時，禮賓處亦即時聯絡有關領事館，提醒其領館人員必須遵守相關檢疫規定。

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