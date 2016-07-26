強制檢疫｜高風險地區以外抵港者 科學委員會倡隔離14日

政府在周五(20日)凌晨起，將收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，其中15個地區會改列高風險地區，抵港人士必須已完成接種新冠疫苗，以及到指定酒店檢疫21日，而澳洲則被提升至中風險地區。衞生防護中心今日舉行聯席會議，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌會後表示，建議除A組高風險地區維持21日指定酒店檢疫外，從B組中風險和C組低風險地區抵港的人士，應強制酒店檢疫14日，另加7日家居自我監察，以及加密檢測次數。

逾一成打齊針個案抵港7日後確診

許樹昌解釋，根據4月1日至上周三(11日)的414宗個案，有52名完成接種疫苗的入境人士確診，當中88%染有變異病毒株。帶變種病毒的個案當中，有88.5%都在抵港首7日內確診，惟仍有6宗在入境第8日或之後確診，認為若檢疫期只有7日，就有機會「走漏」近12%患者。他強調，有關人士仍要符合3個條件，包括打齊兩針超過14日、抵港前持有陰性檢測報告，以及到埗後取得抗體陽性檢測報告。

衞生防護中心總監林文健表示，在收到科學委員會的意見後會盡快推行，但措施變化首要是讓抵港旅客及早獲悉，第二要與酒店業商討配套和安排等。至於加密檢測次數，林文健指現時已約3日檢測一次，署方會檢視科學數據評估哪一日最容易找出最多個案，再作檢測日數調節或加多一、兩日。

赤柱一名月初從美國抵港的38歲女外傭(#12032)，由於早已在港完成接種疫苗，在取得陽性抗體報告後可縮短檢疫期至7日，惟進入社區後近一周、抵港第13日始對病毒驗出陽性。林文健稱，有關個案仍在調查中，但未有正面回應其同行者有否如外傭般，把血液樣本從外地寄回本港化驗。

外傭30密切接觸者 有人初步確診

患者有約30名密切接觸者正接受檢疫，包括僱主、僱主太太、女兒，以及家居接觸者的密切接觸者，僱主工作地點和僱主太太曾訪之處亦已被納入強制檢測公告，初步了解到有人初步確診。林文健又表示，抗體檢測減檢疫期的安排原意，是在入境者持有的紙本疫苗接種紀錄上加多一重保障，「有埋抗體測試就真係確保到佢打過針」。現並非指在外地做抗體檢測就等於不好，只是首階段希望可透過獲本地認可的合格化驗所進行。

對於港人是否要接種第三劑疫苗，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，今日會議並沒有討論，現有數據會留待下月會議討論。不過，他指現時長者接種率仍不高，討論他們是否要打第三針言之尚早。

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