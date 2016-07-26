強制檢疫｜高風險地區返港須打齊針 陳肇始：正與馬泰商討認可針紙

目前港人從A組高風險地區返港，須完成接種兩劑港府認可的新冠疫苗，早前放寬認可菲律賓和印尼的針紙。食衛局長陳肇始透露，當局正與其他高風險國家商討認可疫苗接種紀錄，包括馬來西亞、泰國等，但她強調確認疫苗證書是重要議題，為免出現假證書的情況，當局須小心處理，但她相信泰國疫苗接種屬於政府計劃，在認證上應較簡單。

陳肇始今日出席立法會大會回應議員質詢，她透露，當局已就降低接種年齡聯絡科興藥廠，對方稱正進行第三期臨床實驗，有結果後將按程序向政府申請調低接種年齡，屆時當局會將有關申請及資料轉交顧問專家委員會審批。

七成接種率不足夠 冀全民接種

醫學界議員陳沛然問及，專家對達致疫苗屏障的接種率各持己見，政府對此立場為何，陳肇始回應說，目前當局認為七成接種率不足夠，期望能達致全民接種，才能為下一波疫情來襲做好保護。另外，陳肇始稱，截至上月初，醫管局轄下疫苗過敏安全門診診所累積逾4,000宗輪候個案，當中2,800宗未打針但有過敏病史，當局將盡快安排為他們作評估，預計9月底前將完成。她說，根據以往經驗，98%有過敏史的市民，最終都適合接種疫苗。

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