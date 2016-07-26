強制檢疫｜入境措施周五再改 中風險地區抵港打齊針須隔離14日

港府因應全球新型肺炎疫情發展及專家最新建議，今日(17日)公布周五(20日)凌晨零時起，將收緊從海外地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。曾逗留B組中風險地區、已完成疫苗接種的抵港人士，不論是否持有陽性抗體檢測結果，均要在指定酒店強制檢疫14日。此外，中、低風險地區抵港人士在檢疫及自行監察期間，強制檢測的次數亦劃一增至6次，而最後一次更必須在社區檢測中心進行。

各種風險地區新安排：

⚫ A組高風險：檢疫21日不變，其間檢測由4次增至6次，完成檢疫後自行監察7日不變，抵港第26日到社區檢測中心做測試安排不變

⚫ B組中風險 (未打針)：檢疫21日不變，其間檢測由4次增至6次

⚫ B組中風險 (已打針)：檢疫14日不變 (抗體陽性者由7日增至14日)，其間檢測由3次增至4次，完成檢疫後自行監察7日不變，抵港第16、19日檢測不變，惟第19日改為必須到社區檢測中心進行

⚫ C組低風險 (未打針)：檢疫14日不變，其間檢測由3次增至4次，完成檢疫後自行監察7日不變，抵港第16、19日檢測不變，惟第19日改為必須到社區檢測中心進行

⚫ C組低風險 (已打針)：檢疫7日不變，其間檢測2次不變，完成檢疫後自行監察7日不變，抵港第9、12、16、19日檢測不變，惟第19日改為必須到社區檢測中心進行

政府表示，會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則及考慮一籃子因素，包括公共衞生因素(當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等)，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

專家昨晚建議更改

本月9日港府曾重組各地區的風險組別，改為A組高風險、B組中風險和C組低風險，入境者檢疫期介乎7至21日，視乎符合哪些條件和組別。衞生防護中心轄下科學委員會昨晚建議，從高風險地區以外地區來港的人士，即使驗出抗體陽性也應最少在酒店檢疫14日，以免「走漏」近12%在抵港第8至14日病發的患者。特首林鄭月娥今早出席行政會議前，透露將不再容許以抗體陽性結果作為縮短指定酒店檢疫期的基礎，由低風險地區以外來港的人士，將最少要檢疫14日。

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