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形容近日事件敲響警號 楊潤雄斥有人推年輕人入犯法深淵
1 小時前
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楊潤雄教唆犯法孤狼式恐襲港大學生會評議會教育局
形容近日事件敲響警號 楊潤雄斥有人推年輕人入犯法深淵
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教育局長楊潤雄(圖)昨去信全中小學，談及過去數日發生數宗案件，認為是「為社會敲響了警號」。他指，7.1港島孤狼式恐襲，有成年人帶同幼童到現場「悼念」疑兇，實有違教養孩子應有之德；亦直斥港大學生會評議會及部分學生代表向疑兇「感激」及「致敬」乃是非不分；另有大學及中學教職員，以及中學生涉爆炸案被捕，批評有人涉嫌教唆學生從事恐怖活動，自私地招攬他們成為「犧牲者」，將人生閱歷尚淺的年輕人推入犯法的深淵。
 

信中提及，有人一直透過不同渠道影響和煽惑年輕人，磨蝕他們的價值觀和道德界線，令他們誤入歧途。作為教育工作者，必須成為學生的守護者、關顧者和教導者，「避免學生受任何可能看似崇高的歪曲理念荼毒」，無辜斷送自己美好的前途。教育局下周三(14日)為全港中學舉辦一場名為「關顧學生、重回正軌」分享會，解說有關制訂合適的學生支援策略及訓輔方法，目的是幫助學校籌劃預防及發展工作，呼籲各中學參加。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/形容近日事件敲響警號-楊潤雄斥有人推年輕人入犯法深淵-275132
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