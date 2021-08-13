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彭寶琴獲委任高院上訴庭法官　《國安法》指定法官曾審唐英傑案
2021-08-13
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彭寶琴高等法院上訴庭原訟庭港區國安法指定法官唐英傑案司法機構
彭寶琴獲委任高院上訴庭法官　《國安法》指定法官曾審唐英傑案
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彭寶琴獲委任高院上訴庭法官　《國安法》指定法官曾審唐英傑案

司法機構今日宣布，委任高等法院原訟庭法官彭寶琴，為高等法院上訴庭法官，下周一(16日)起生效。

法官彭寶琴於1962年在香港出生。1985年在香港大學取得社會科學學士學位，1993三年通過英國曼徹斯特都會大學的法律專業共同試，1994年在港大取得法學專業證書，同年在港獲大律師資格，並於2001年在港大取得法學碩士(人權)學位。彭官於1995年加入前律政署出任檢察官，1998年晉升為律政司高級政府律師，2007年獲委任為副首席政府律師，2010年獲委任為區域法院法官。彭官於2013年獲委任為高等法院原訟法庭法官，任內曾處理2016年梁天琦等人的暴動案，以及成為《國安法》指定法官，並聯同法官杜麗冰及陳嘉信共同審理《國安法》首宗案件，即唐英傑案。

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夏利士獲委任競爭事務審裁處主任法官

夏利士獲委任競爭事務審裁處主任法官

另外，司法機構亦宣布，委任高等法院原訟庭法官夏利士為競爭事務審裁處主任法官，任期為三年，下周一(16日)起生效。

夏利士法官於1957年在英國出生，自1983年起居於香港。1980年於英國倫敦大學學院取得法學士學位。1983年及1984年分別於英格蘭及威爾斯和香港獲律師資格。他於1990年在澳洲獲大律師和律師資格，其後成為一家國際法律事務所的合夥人。他於1993年在香港獲大律師資格。於2006年，他獲委任為資深大律師，專長於公司和證券法律事宜。2009年12月，他獲委任為高等法院原訟法庭法官。自2010年起，他一直專責審理高等法院的公司案件及公司清盤案件。

相關新聞：楊美琪獲委任刑事檢控專員　上月底成為大律師

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/彭寶琴獲委任高院上訴庭法官　任《國安法》指定法官曾審唐英傑案-280324
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