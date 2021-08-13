彭寶琴獲委任高院上訴庭法官 《國安法》指定法官曾審唐英傑案

司法機構今日宣布，委任高等法院原訟庭法官彭寶琴，為高等法院上訴庭法官，下周一(16日)起生效。

法官彭寶琴於1962年在香港出生。1985年在香港大學取得社會科學學士學位，1993三年通過英國曼徹斯特都會大學的法律專業共同試，1994年在港大取得法學專業證書，同年在港獲大律師資格，並於2001年在港大取得法學碩士(人權)學位。彭官於1995年加入前律政署出任檢察官，1998年晉升為律政司高級政府律師，2007年獲委任為副首席政府律師，2010年獲委任為區域法院法官。彭官於2013年獲委任為高等法院原訟法庭法官，任內曾處理2016年梁天琦等人的暴動案，以及成為《國安法》指定法官，並聯同法官杜麗冰及陳嘉信共同審理《國安法》首宗案件，即唐英傑案。

夏利士獲委任競爭事務審裁處主任法官

另外，司法機構亦宣布，委任高等法院原訟庭法官夏利士為競爭事務審裁處主任法官，任期為三年，下周一(16日)起生效。

夏利士法官於1957年在英國出生，自1983年起居於香港。1980年於英國倫敦大學學院取得法學士學位。1983年及1984年分別於英格蘭及威爾斯和香港獲律師資格。他於1990年在澳洲獲大律師和律師資格，其後成為一家國際法律事務所的合夥人。他於1993年在香港獲大律師資格。於2006年，他獲委任為資深大律師，專長於公司和證券法律事宜。2009年12月，他獲委任為高等法院原訟法庭法官。自2010年起，他一直專責審理高等法院的公司案件及公司清盤案件。

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