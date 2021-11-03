影帝嫌貴 太空旅遊索價2.1億 湯漢斯拒貝索斯升空邀請

富豪展開太空旅遊競賽，荷李活影帝湯漢斯(Tom Hanks)卻興致缺缺。他周二接受訪問時透露，曾獲亞馬遜創辦人貝索斯邀請乘坐他旗下「藍色起源」(Blue Origin)公司的火箭上太空旅遊。不過，因為要付2,800萬美元(約2.18億港元)費用，湯漢斯覺得只係12分鐘的航程收此價錢「唔值」，沒有答應。

湯漢斯為宣傳主演的新科幻電影《Finch》上清談節目《Jimmy Kimmel Live!》接受訪問。被主持Kimmel問及貝索斯是否真的邀請了他上太空，曾拍電影《阿波羅13號》飾演太空人的湯漢斯答：「有呀，但要我俾錢。好似要俾2,800萬美元左右，我俾得起，Jimmy，我是真的俾得起，但唔會俾。你知，我們現在也可以模擬到太空。」

即席演繹太空旅遊 湯漢斯：唔使花錢

湯漢斯續說，太空旅遊好像有12分鐘，「我們現在也可做到」，然後攤在椅子上震動身體扮坐在太空船內升空的4分鐘，之後解開安全帶，假裝在無重狀態下飄浮，大叫「嘩，難以置信！」最後再攤在椅子上震動身驅扮旅程完畢下降到地面。湯漢斯說，「我唔使花2,800萬美元，在家也做到」。主持人問，如果免費呢？湯漢斯笑說，會視乎理由，只會為了樂趣，「可假裝我是富豪」。

藍色起源的太空旅遊7月首航，貝索斯聯合弟弟和另兩名旅客打頭陣，上月中進行第二次升空，邀請了電影《星空奇遇記》飾演「卻克船長」、90歲的威廉薛特納(William Shatner)乘坐。貝索斯一直無透露收費，但似乎被湯漢斯不小心洩露了。

影帝嫌貴 太空旅遊索價2.1億 湯漢斯拒貝索斯升空邀請