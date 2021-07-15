律師會已審核逾600份申索值逾3億 黃馮律師行前客戶可取回資金

黃馮律師行早前因有前文員在一宗房屋買賣中涉不誠實挪用客戶款項，而合夥人沒有提出舉報或相關訴訟，遭香港律師會接管並凍結銀行戶口。律師會昨透過網上會議更新情況，指截至本月15日已核實635份申索，涉款逾3億港元，目前可歸還所有申索；介入的中介人會聯絡申索人通知取回款項支票，預計兩周內可分發支票，在高等法院早前頒令的8月4日限期前完成。律師會澄清，律師行客戶的戶口餘額，不會用於因介入程序所招致的費用，並已設立工作小組檢視介入過程，同時與不同持份者會面溝通。



除索回早前存入黃馮律師行的款項，若申索人在事件中蒙受其他損失，如須申請過渡性貸款以完成交易，應尋求獨立法律意見，了解是否可根據自身案件的事實追討賠償。律師會亦不會接管被介入律師行的僱員，他們可就拖欠工資向勞資審裁處提出申索，若僱主無法發薪，則可向破產欠薪保障基金委員會申請特惠款項，或在需要時申請法律援助 。

律師會指，今次是香港有史以來最大型的律師行介入事件，目的是保護公眾及律師行前客戶的利益，尚未提交索還申請的申索人可於1年內提出申請，律師會將按申請順序審核個案。