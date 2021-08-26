律師會改選 陳澤銘當選會長

香港律師會今日改選會長及副會長 ，由本身是副會長的陳澤銘當選會長，副會長由黎雅明、湯文龍、余國堅出任。陳澤銘表示，律師會在維護法治扮演重要角色，日後會不偏不倚，就社會議題從法律角度發聲。

強調律師會屬自我監管專業團體

對於特首林鄭月娥在改選前夕提出，若律師會被政治凌駕專業，政府會終止合作關係，陳澤銘強調，律師會有內部的自我監管機制。他強調，律師會是一個專業團體，只會用專業角度管理律師會，「其他人有意見我們都會聽，但我們是一個自我監管的專業團體。」

陳澤銘為濟南市政協顧問

陳澤銘現為蕭一峰律師行的顧問律師，並於2018年起擔任律師會副會長，曾任濟南市政協委員，現為濟南市政協顧問；他亦在前立法會主席曾鈺成創辦的智庫「香港願景」擔任研究顧問。

律師會早前舉行會員大會改選其中5個理事席位，被視為親建制的「專業派」包括黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅 5名候選人全部當選。另外，港大法律學院首席講師張達明在社交網頁宣布，辭任律師會理事。

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