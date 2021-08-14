律師會月底改選 內地官媒：應把握再出發歷史機遇

香港律師會月底舉行周年大會，改選部分理事，產生新管理層。內地官媒《人民日報》發表題為《香港律師會應把握住再出發的歷史機遇》的評論文章，表示期望香港律師會透過新產生的管理層與時俱進，發揮建設性作用。

文章指，香港歷經修例風波，有過慘痛的教訓，在中央和特區各方有力撥亂反正下，香港已實現由亂及治的重大轉折，已踏上共赴民族偉大復興的歷史征程，指香港律師會作為香港法律界知名專業團體，在香港法治上扮演重要角色，與香港法治同行是其本分，捍衛香港法治精神屬其義務，就應當對會員負責選擇搞專業不搞政治，對市民負責就應當選擇搞建設不搞破壞，與反中亂港分子劃清界限，就不會像「教協」一樣，喪失特區政府的認可。

文章又指，不騎劫業界，不淪為外部反華勢力棋子，就不會像黎智英等人墜落懸涯深淵，一個全新面貌的香港律師會，能為自己帶來更有力的政府支持和更充分的兩地合作。