徐澤：若在中國富強今天 盼香港內地保持距離太可笑

北京公布前海發展方案，著重深港協同合作和機制對接，打造粤港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台。全國港澳研究會會長、港澳辦前副主任徐澤在出席橫琴及前海方案研討會上致辭時指，深圳已在深港交界形成深港合作平台，向香港展開雙臂，反問香港準備得怎樣。他指，在香港回歸20多年後，國家走向富強起來的今天，如果還有人希望香港與內地保持距離，拉住歷史前進的車輪，甚至開歷史倒車，未免太可笑，認為這種想法注定只能是幻滅，強調順應大勢、發揮優勢、提升優勢，香港才有未來。

徐澤希望特區政府及社會各界要用好中央政策，加強跟粵澳合作，不要令機遇變成遺憾。他說，中央公布的「橫琴粵澳深度合作區」及「深港現代服務業合作區」方案，是要發揮港澳優勢，當中提出的深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放，以及提升法律事務對外開放水平等重要任務，都是圍繞更好發揮香港優勢而展開，充份體現中央對香港的依重及看重，以及對香港的信任及信心。

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