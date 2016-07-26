從善如流 消費券逾350萬市民經網站登記 簡化九宮格驗證選圖3變2

電子消費券周日起接受登記，截至昨午6時，有逾350萬名市民經網站登記領券，當局昨晨表示，逾270萬人利用去年領取1萬元資料(「答問題」)作身份認證、逾40萬人透過上載身份證副本登記、約10萬人透過「智方便」系統認證身份登記。就「答問題」中，「我不是機械人」九宮格認證測試被指過於複雜、圖片不清晰等，當局昨「降低難度」及延長登記時限。



消費券有3個認證身份登記方式，除「智方便」因很多市民排錯隊致大塞車，其餘兩個方式毋須輪候，不過其中「答問題」要通過九宮格「選圖」測試，以免系統遭受網絡攻擊。政府資訊科技總監林偉喬(圓圖)昨於港台節目表示，因應市民反映意見，前晚已修改程式平衡安全及使用方便程度，由原本要揀選3幅圖，減少至兩幅，同時增強程式預防黑客入侵能力。不過，他強調「冇晒揀圖一定唔得」，系統涉很多個人資料，十分危險，而較容易選圖方式，黑客可輕易破解，所以不會再簡化系統。

出席同一節目的財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，了解有市民反映登記限時「好似考試咁，壓力好大」，檢視流程後，一般市民數分鐘可完成登記，目前把限時從30分鐘延至45分鐘不會影響登記系統負荷。她補充，系統有保安機制，若市民可能「記錯」或其他原因錯答問題3次，登記會被終止，但不等於市民不能再參加計劃，只要重新登入網站即可重新登記。

至於「智方便」排隊問題，當局前晚已修改登記網站設計，冀以「智方便」登記的用戶須經手機應用程式進入系統登記，確保市民「排啱隊」，避免對「智方便」系統構成壓力。