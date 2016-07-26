從手肘受傷引伸至國家安全 鄧炳強：勿讓破壞分子有機可乘

上周因手肘受傷發炎入院的保安局長鄧炳強，今日(8日)在網誌表示，早前入院接受「小手術」及跟進檢查，並稱「上了寶貴一課」，提醒自己無論在照顧身體或工作上，「任何看似不嚴重的小事，都不能掉以輕心，必須防微杜漸」。鄧炳強並引伸到維護國家安全的工作，指要防範和制止任何危害國家或香港安全的行為和活動，「不能讓破壞分子有機可乘，顛覆香港」。

斥許智峯「叫人衝、自己鬆」行為卑劣

鄧炳強於網誌批評「『走佬』外國的通緝犯及流竄海外的反中亂港分子」，透過社交網站煽動抵制年底的立法會選舉，呼籲投白票，並指他們已觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，亦有可能干犯《港區國安法》。鄧炳強特別點名提到流亡海外的立法會前議員許智峯，指他在港干犯最少「九宗罪」，並透過欺騙法庭以獲批准離開香港，而且以「諸多藉口」卸責，形容是「羞恥、虛偽的懦夫行為」。他又「呼籲」許自行返港「抗爭」，批評他「叫人衝、自己鬆」的行為「卑劣」。

對於立法會選舉提名期周五(12日)完結，鄧炳強呼籲「愛國愛港的有能之士」積極參選，並呼籲合資格市民12月19日投票。

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