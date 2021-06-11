復旦分校｜匈牙利將公投決定是否建校 未公布日期

匈牙利總理歐爾班(Vitkor Orban)表示，將以公投是否在首都布達佩斯興建中國復旦大學分校做決定。

歐爾班指，建校計劃變成政治事件，故此要以最多人接受的方法決定。他否認建校會增加中國的影響力，指匈牙利不會懼怕共產主義，因為匈牙利曾打敗共產主義，當局知道要做甚麼，故此會與中國在經濟，特別是教育上合作。但歐爾班並沒有講何時公投。

總理府部長蓋爾蓋伊指，建校最終計劃要在下年底前呈交國會，之後才可以舉行公投。

復旦分校中國貸款13億歐元惹爭議

匈牙利政府與中國簽訂協議，在布達佩斯建設上海復旦大學分校。建校計畫預算為15億歐元，中國貸款13億歐元，預定於2024年竣工。布達佩斯市政府反對有關協議，並將上海復旦大學分校所在地附近四條街道改名成「光復香港路」、「維吾爾烈士路」、「達賴喇嘛街」等，反對建校計畫，街道改名議案只需市議會批准。布達佩斯上周六(5日)有過萬人示威，反對上海復旦大學在當地建分校，批評政府討好中國，背負中國巨額債務。

中國駐匈牙利大使館譴責布達佩斯部分政客，煽動對立和敵視情緒。