微軟：俄黑客持續發動網絡攻擊竊取機密

美國微軟(Microsoft)指，俄羅斯黑客近期多次針對數百間公司及機構發動網絡攻擊，試圖竊取敏感機密資料。

微軟在公司網誌貼文表示，與俄羅斯情報機構有聯繫的黑客組織「鍩」(Nobelium)，自今年7月初至10月中，向微軟609間客戶企業，持續發動超過2.3萬次網絡攻擊，攻擊目標包括141間資訊科技公司，企圖竊取儲存在雲端的敏感資料，不過黑客最終只成功入侵14間公司的網絡，造成的影響輕微。

微軟又指，「鍩」這個黑客組織是去年透過攻擊SolarWinds軟件，入侵美國財政部、國務院和國防部等多個部門的幕後黑手，而俄羅斯持續的黑客活動，顯示莫斯科當局正試圖長遠及有系統地，透過黑客攻擊建立網絡監控機制。

美官員：料背後涉及俄情報部門

華府官員向《紐約時報》確認稱，這輪黑客行動明顯旨在取得儲存在雲端的資料，看來也是俄國情報部門「俄羅斯對外情報局」SVR所為。《紐時》同時提到，中國黑客正加緊嘗試複製俄羅斯最成功的黑客技術。

美國政府原鼓勵各界將數據儲存於較易於保護資料的雲端，但網絡專家表示，俄方近期黑客攻擊正正提醒雲端不是萬全之策，尤其是當雲端管理者採取的保安措施有所不足。美國官員證實有關網絡攻擊目前仍然繼續，但指攻擊並不精密，只要雲端服務供應商執行最基本的保安程序，便可預防。

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