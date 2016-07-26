德國大選｜「歐洲保姆」默克爾時代結束在即 執政16年對華作風兩面

德國聯邦議院選舉結束，社會民主黨以25.7%得票率的些微之差，擊敗現任總理默克爾所屬的基督教民主聯盟，勝出今屆的德國大選。而且隨著新一屆德國聯邦議院選舉結束，意味著已表示不尋求連任的默克爾，其時代將會結束，16年執政生涯亦畫上句號。這位德國最長任期總理以「穩打穩紮」見稱，在任期間帶領歐盟度過歐債危機、難民潮等種種挑戰，其對華立場亦被指作風兩面。

2005年首度當選總理的默克爾，是當時首位來自東德及最年輕的女總理。默克爾執政16年間，經歷美國和法國4位總統、英國5位首相、意大利9位總理、日本9位首相等，世界經歷了4次重大危機，包括金融危機、難民危機、英國脫歐和新冠疫情。由於默克爾擔任德國總理的十餘年來對歐洲聯盟的事務參與積極，又多次為歐洲聯盟成員國提供不同程度上的照顧，令她本人贏得「歐洲保姆」的稱譽。

默克爾​​​​​​G7峰會「怒啤」特朗普成經典

多年來，默克爾被指堅持中間路線，帶領歐盟度過歐債危機、難民潮等種種挑戰，就算國際舞台上交手對象幾番轉換，默克爾最為人熟悉的就是她踏實的打扮，以及被稱為「默克爾菱形」，抑或「權力三角形」的招牌手勢。然而，2018年美歐爆發貿易糾紛後，於七國集團峰會(G7)上，默克爾被拍攝到懷疑是不滿時任美國總統特朗普的姿勢，照片中默克爾疑似「怒啤」特朗普，而特朗普則﻿翹埋雙手，不予理會，被認為是默克爾罕有地公開表露情緒。

默克爾在任期間，對華立場貫徹一體兩面作風，諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞能夠流亡德國，外界有指是默克爾暗中的功勞。即使離任在即、中國和歐盟歐關係急差的情況下，默克爾仍盡力推動中歐投資協定，最終協定在其他成員國反對下胎死腹中。

現年約67歲的默克爾並無子女，亦甚少與丈夫同場露面，現時當地人會親切地叫默克爾作「媽咪」。對於默克爾離職總理在即，外界關注德國進入「後默克爾時代」的發展走向以及德中關係。

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